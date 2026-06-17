DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Lukrativer DOTTIKON ES-Einstieg? 17.06.2026 10:04:19

SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 31,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,495 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 296,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 338,34 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +833,83 Prozent.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 4,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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