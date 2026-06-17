DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Lukrativer DOTTIKON ES-Einstieg?
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 31,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,495 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 296,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 338,34 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +833,83 Prozent.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 4,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG
|
17.06.26
|SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.06.26
|SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI in Grün (finanzen.at)
|
27.05.26
|SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)