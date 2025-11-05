DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Performance im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren eingebracht
Das DOTTIKON ES-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,98 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das DOTTIKON ES-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,268 DOTTIKON ES-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (314,00 CHF), wäre das Investment nun 1 654,24 CHF wert. Mit einer Performance von +1 554,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,39 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|DOTTIKON ES HOLDING AG
|327,50
|0,46%
