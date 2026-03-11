SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 262,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,095 DOTTIKON ES-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 104,76 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 10.03.2026 auf 344,00 CHF belief. Mit einer Performance von +31,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at