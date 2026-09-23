SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DOTTIKON ES-Investment verdienen können.

Am 23.09.2023 wurden DOTTIKON ES-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DOTTIKON ES-Papier 225,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,443 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Papiere wären am 22.09.2026 115,74 CHF wert, da der Schlussstand 261,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 15,74 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 3,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at