SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.

Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DOTTIKON ES-Aktie an diesem Tag bei 220,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 0,455 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 375,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,68 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 70,68 Prozent.

DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at