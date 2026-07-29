SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen DOTTIKON ES-Anteile letztlich bei 234,50 CHF. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,264 DOTTIKON ES-Aktien. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 28.07.2026 1 149,25 CHF wert, da der Schlussstand 269,50 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 149,25 CHF entspricht einer Performance von +14,93 Prozent.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at