DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Profitable DOTTIKON ES-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen DOTTIKON ES-Anteile letztlich bei 234,50 CHF. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,264 DOTTIKON ES-Aktien. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Aktien wären am 28.07.2026 1 149,25 CHF wert, da der Schlussstand 269,50 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 149,25 CHF entspricht einer Performance von +14,93 Prozent.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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