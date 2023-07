SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES verdient

Vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.07.2022 wurde die DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das DOTTIKON ES-Papier bei 224,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,446 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.07.2023 gerechnet (235,00 CHF), wäre das Investment nun 104,91 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,91 Prozent.

Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 3,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

