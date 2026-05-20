SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.05.2016 wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 28,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,497 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 353,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 234,46 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 1 234,46 CHF, was einer positiven Performance von 1 134,46 Prozent entspricht.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at