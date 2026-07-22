DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Lohnender DOTTIKON ES-Einstieg?
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug an diesem Tag 318,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,314 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 267,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 83,99 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,01 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 3,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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