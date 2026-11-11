SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die DOTTIKON ES-Anteile bei 313,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, befänden sich nun 3,195 DOTTIKON ES-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers auf 283,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905,75 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 905,75 CHF, was einer negativen Performance von 9,42 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at