DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Profitable DOTTIKON ES-Anlage?
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das DOTTIKON ES-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 316,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 0,316 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 271,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,76 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 14,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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