SPI-Papier Dufry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Dufry-Investition eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dufry-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dufry-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,89 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 27,863 Dufry-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 202,01 CHF, da sich der Wert einer Dufry-Aktie am 19.07.2023 auf 43,14 CHF belief. Mit einer Performance von +20,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Dufry-Wert an der Börse wurde auf 6,51 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at