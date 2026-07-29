Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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Edisun Power Europe-Performance im Blick 29.07.2026 10:03:44

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 42,24 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 23,676 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 652,57 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 28.07.2026 auf 69,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,26 Prozent vermehrt.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,16 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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