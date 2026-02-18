Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Edisun Power Europe-Investment? 18.02.2026 10:04:02

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie betrug an diesem Tag 55,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 181,818 Edisun Power Europe-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 527,27 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 17.02.2026 auf 63,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe bezifferte sich zuletzt auf 72,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Edisun Power Europe AG

mehr Nachrichten