Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Lohnende Edisun Power Europe-Anlage?
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23.09.2026 10:03:49
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Edisun Power Europe-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 40,55 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Edisun Power Europe-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,466 Edisun Power Europe-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,64 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 22.09.2026 auf 70,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,64 Prozent vermehrt.
Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 80,31 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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