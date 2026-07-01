Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Rentable Edisun Power Europe-Anlage?
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,91 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,505 Edisun Power Europe-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 166,36 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,36 Prozent angezogen.
Der Edisun Power Europe-Wert an der Börse wurde auf 76,17 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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