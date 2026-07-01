SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Edisun Power Europe gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,91 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,505 Edisun Power Europe-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 166,36 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,36 Prozent angezogen.

Der Edisun Power Europe-Wert an der Börse wurde auf 76,17 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at