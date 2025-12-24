Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 40,80 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,510 Edisun Power Europe-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 53,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 303,92 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,39 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 60,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
