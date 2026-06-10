Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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Lohnende Edisun Power Europe-Investition? 10.06.2026 10:04:15

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Edisun Power Europe eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Edisun Power Europe-Anteile betrug an diesem Tag 49,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,008 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 66,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,14 Prozent vermehrt.

Der Edisun Power Europe-Wert an der Börse wurde auf 76,21 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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