Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Investmentbeispiel
|
08.07.2026 10:03:40
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,608 Edisun Power Europe-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 356,86 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 07.07.2026 auf 69,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,69 Prozent gesteigert.
Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,74 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edisun Power Europe AG
|
08.07.26
|SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.06.26
|SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Edisun Power Europe AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Edisun Power Europe AG
|67,00
|-3,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.