SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,608 Edisun Power Europe-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 356,86 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 07.07.2026 auf 69,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,69 Prozent gesteigert.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,74 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at