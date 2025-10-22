SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 32,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 31,152 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 588,77 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 21.10.2025 auf 51,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,88 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 56,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at