Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Anlage 22.10.2025 10:03:51

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Edisun Power Europe-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 32,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 31,152 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 588,77 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 21.10.2025 auf 51,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,88 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 56,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Edisun Power Europe AGmehr Nachrichten

Analysen zu Edisun Power Europe AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Edisun Power Europe AG 51,40 0,78% Edisun Power Europe AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die Börsen in Fernost finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen