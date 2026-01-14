SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Edisun Power Europe-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag 35,78 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,795 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 60,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,71 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,71 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 66,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at