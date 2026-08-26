Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Lukrative Edisun Power Europe-Anlage?
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie betrug an diesem Tag 41,69 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hat, hat nun 239,876 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 17 079,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,79 Prozent zugenommen.
Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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