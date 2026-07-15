SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 113,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 88,496 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 6 106,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,94 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 76,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at