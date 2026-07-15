Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Langfristige Anlage
|
15.07.2026 10:03:41
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 113,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 88,496 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 6 106,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,94 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 76,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edisun Power Europe AG
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26