Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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Lohnende Edisun Power Europe-Investition? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Edisun Power Europe eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 0,909 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 67,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,27 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,73 Prozent eingebüßt.

Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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