Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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Lukrativer Edisun Power Europe-Einstieg? 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Edisun Power Europe-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 119,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 83,682 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 69,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 841,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 79,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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