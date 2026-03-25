Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Edisun Power Europe-Investment
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 123,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 8,097 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 574,90 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 24.03.2026 auf 71,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -42,51 Prozent.
Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 81,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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