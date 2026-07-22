SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 20.07.2021 wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 119,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,837 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Papiere wären am 21.07.2026 58,41 CHF wert, da der Schlussstand 69,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -41,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Edisun Power Europe einen Börsenwert von 79,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at