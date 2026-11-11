Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Profitable Edisun Power Europe-Investition?
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 122,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,197 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 73,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 603,28 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 39,67 Prozent.
Der Börsenwert von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 84,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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