EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Lohnendes EFG International-Investment?
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren eingefahren
Das EFG International-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,66 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 214,592 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,86 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 3 618,03 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 261,80 Prozent vermehrt.
EFG International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,20 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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