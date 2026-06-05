EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Frühes Investment 05.06.2026 10:03:53

SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades EFG International-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,97 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,148 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 16,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,39 CHF wert. Mit einer Performance von +84,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von EFG International bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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