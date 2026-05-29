SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen EFG International-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der EFG International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,38 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 695,410 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 237,83 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 28.05.2026 auf 16,16 CHF belief. Mit einer Performance von +12,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 4,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at