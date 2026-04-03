EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Investment im Blick
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EFG International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit EFG International-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,22 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,183 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 17,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,93 CHF wert. Mit einer Performance von +39,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von EFG International betrug jüngst 5,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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