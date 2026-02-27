EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Anlage
|
27.02.2026 10:03:43
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,11 CHF wert. Bei einem EFG International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163,666 EFG International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen EFG International-Anteile wären am 26.02.2026 3 093,29 CHF wert, da der Schlussstand 18,90 CHF betrug. Damit wäre die Investition 209,33 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete EFG International eine Marktkapitalisierung von 5,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!