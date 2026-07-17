SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EFG International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EFG International-Aktie bei 3,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,110 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 18,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 483,55 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 483,55 CHF, was einer positiven Performance von 383,55 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von EFG International bezifferte sich zuletzt auf 5,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at