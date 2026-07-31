EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Rentable EFG International-Investition? 31.07.2026 10:03:59

SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EFG International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der EFG International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die EFG International-Aktie bei 10,84 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die EFG International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 922,509 EFG International-Aktien. Die gehaltenen EFG International-Papiere wären am 30.07.2026 14 833,95 CHF wert, da der Schlussstand 16,08 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 48,34 Prozent.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 4,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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