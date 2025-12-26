EFG International Aktie
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit EFG International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,74 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 742,160 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 19,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 135,89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231,36 Prozent angewachsen.
EFG International wurde am Markt mit 5,73 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
