EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Performance
|
12.06.2026 10:03:55
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EFG International-Papier statt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,34 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 136,240 EFG International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 163,49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +116,35 Prozent.
Der Börsenwert von EFG International belief sich zuletzt auf 4,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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