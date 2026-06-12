SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EFG International-Papier statt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,34 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 136,240 EFG International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 163,49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +116,35 Prozent.

Der Börsenwert von EFG International belief sich zuletzt auf 4,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at