SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EFG International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EFG International-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,54 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 326,260 EFG International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 750,66 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 09.07.2026 auf 16,40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 117,51 Prozent.

Insgesamt war EFG International zuletzt 4,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at