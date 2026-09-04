EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Investmentbeispiel
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.09.2021 wurde das EFG International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140,845 EFG International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 200,00 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 03.09.2026 auf 15,62 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,00 Prozent vermehrt.
EFG International war somit zuletzt am Markt 4,83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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