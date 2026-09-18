SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor einem Jahr gekostet

Am 18.09.2025 wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen EFG International-Anteile an diesem Tag bei 15,98 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hat, hat nun 6,258 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EFG International-Aktie auf 15,44 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,62 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,38 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete EFG International eine Marktkapitalisierung von 4,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at