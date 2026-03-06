EFG International Aktie
SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden EFG International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das EFG International-Papier an diesem Tag bei 14,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 714,286 EFG International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,66 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13 328,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,29 Prozent gesteigert.
Am Markt war EFG International jüngst 5,63 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
