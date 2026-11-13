SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EFG International von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in EFG International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EFG International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die EFG International-Aktie an diesem Tag 17,38 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 575,374 EFG International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EFG International-Aktie auf 17,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 896,43 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 1,04 Prozent verkleinert.

EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at