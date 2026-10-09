SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Elma Electronic-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elma Electronic-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Elma Electronic-Anteile 359,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,786 Elma Electronic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 1 320,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 676,88 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 267,69 Prozent.

Elma Electronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 301,32 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at