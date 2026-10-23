Elma Electronic Aktie

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WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

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Lohnender Elma Electronic-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 010,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,099 Elma Electronic-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 130,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 320,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 301,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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