SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elma Electronic-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Elma Electronic-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 580,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,724 Elma Electronic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (1 300,00 CHF), wäre die Investition nun 2 241,38 CHF wert. Damit wäre die Investition 124,14 Prozent mehr wert.

Elma Electronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 296,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at