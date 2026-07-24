Elma Electronic Aktie

Elma Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 24.07.2026 10:03:37

SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Elma Electronic-Einstiegs gewesen.

Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 170,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, befänden sich nun 8,547 Elma Electronic-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 1 310,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 196,58 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,97 Prozent.

Elma Electronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)

mehr Nachrichten