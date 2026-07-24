SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Elma Electronic-Einstiegs gewesen.

Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 170,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, befänden sich nun 8,547 Elma Electronic-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 1 310,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 196,58 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,97 Prozent.

Elma Electronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at