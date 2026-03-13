SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Elma Electronic-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Elma Electronic-Papier an diesem Tag 1 000,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befände sich nun 1,000 Elma Electronic-Aktie im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 270,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 270,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,00 Prozent gesteigert.

Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 292,21 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at