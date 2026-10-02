SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Elma Electronic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 670,00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,149 Elma Electronic-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 197,01 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 01.10.2026 auf 1 320,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 97,01 Prozent.

Am Markt war Elma Electronic jüngst 300,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at