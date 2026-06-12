SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elma Electronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Elma Electronic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.06.2021 wurde das Elma Electronic-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 620,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 16,129 Elma Electronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 300,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 967,74 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 109,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 296,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at