SPI-Papier Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Elma Electronic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 070,00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,093 Elma Electronic-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 270,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,69 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich jüngst auf 292,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at